Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetti

Suriye ’de 2013 yılında Beşar Esad rejimi tarafından gözaltına alınan ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Suriye satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi ile ailesine ilişkin 13 yıllık gizemde önemli bir gelişme yaşandı. Esad rejimi zindanlarındaki en sembolik kayıp dosyalarından biri olarak görülen davada, 11 Mart 2013 tarihinde eşinin tutuklanmasının ardından 6 çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte rejim güçleri tarafından alıkonulan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Al-Abbasi’nin çocuklarından üzücü haber geldi.

“KESİN VERİLERE ULAŞILDI”



Yıllardır hiçbir izine rastlanamayan aile hakkında bugün resmi makamlardan ilk kesin açıklama yapıldı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu tarafından yayınlanan resmi basın bildirisinde, yapılan derinlemesine soruşturmalar neticesinde 6 çocuğun hayatını kaybettiğine ilişkin kesin verilere ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Komisyonumuz, ulaşılan sonuçların profesyonel standartlara uygun olarak gözden geçirilen ve değerlendirilen bir dizi soruşturma, veri ve çapraz analizlere dayandığını teyit etmektedir. Çocukların cenazelerinin bulunması ve yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir."



Açıklamada, Rania Al-Abbasi, eşi Abdurrahman Yassin ve çocuklarının bakıcısının akıbetinin ise hala gizemini koruduğu belirtildi.