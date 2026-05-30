Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetti
30.05.2026 22:30
Son Güncelleme: 30.05.2026 22:54
Esad rejiminin yıllar önce alıkoyduğu 6 çocuğun öldüğü ortaya çıktı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, Dr. Raniya el-Abbasi’nin 2013'ten beri kayıp çocuklarının devrik rejime bağlı güçler ve Tadamon katliamcısı Emced Yusuf tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Suriye’de 2013 yılında Beşar Esad rejimi tarafından gözaltına alınan ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Suriye satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi ile ailesine ilişkin 13 yıllık gizemde önemli bir gelişme yaşandı. Esad rejimi zindanlarındaki en sembolik kayıp dosyalarından biri olarak görülen davada, 11 Mart 2013 tarihinde eşinin tutuklanmasının ardından 6 çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte rejim güçleri tarafından alıkonulan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Al-Abbasi’nin çocuklarından üzücü haber geldi.
“KESİN VERİLERE ULAŞILDI”
Yıllardır hiçbir izine rastlanamayan aile hakkında bugün resmi makamlardan ilk kesin açıklama yapıldı. Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu tarafından yayınlanan resmi basın bildirisinde, yapılan derinlemesine soruşturmalar neticesinde 6 çocuğun hayatını kaybettiğine ilişkin kesin verilere ulaşıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Komisyonumuz, ulaşılan sonuçların profesyonel standartlara uygun olarak gözden geçirilen ve değerlendirilen bir dizi soruşturma, veri ve çapraz analizlere dayandığını teyit etmektedir. Çocukların cenazelerinin bulunması ve yerlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili makamlarla koordineli olarak sürdürülmektedir."
Açıklamada, Rania Al-Abbasi, eşi Abdurrahman Yassin ve çocuklarının bakıcısının akıbetinin ise hala gizemini koruduğu belirtildi.
Alıkonulan Dima, Entisar, Najah, Alaa, Ahmed ve Layan adlı çocukların yaşları 2 ila 14 arasında değişiyordu.
RANİYA ABBSİ'NİN ÇOCUKLARI VE TADAMON KATLİAMI
Doktor ve eski Suriye satranç şampiyonu Raniya el-Abbasi’nin eşi ve 6 çocuğu, 2013 yılında devrik rejim tarafından alıkonulmuş ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı.
Suriyeli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının dosyayı uluslararası topluma taşımasıyla olay, Suriye’deki zorla kaybetmeler dosyasının en sembolik vakalarından biri haline gelmişti.
Tadamon katliamı, 16 Nisan 2013'te devrik rejimin güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı.
Görüntüleri 2022'de ortaya çıkan katliam, "Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri" olarak kayıtlara geçmişti.
Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013'te Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'u, 24 Nisan’da Hama kırsalındaki bir köyde yakalamıştı.