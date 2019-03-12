BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de geçen yıl ki çatışmalarda toplam bin 106 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.



UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, raporlarında sadece teyit edilebilen ölümlere yer verildiğini gerçek sayının bunun çok üzerinde olabileceğini söyledi.



Raporda çocukların ölümüne en çok patlamamış mühimmatın neden olduğu belirtildi.



Buna göre, 434 çocuk çevreye saçılmış patlamamış mühimmat yüzünden hayatını kaybetti.