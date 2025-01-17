Suriye'de 4 yıldızlı general ne arıyor? YPG ile temas kurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, görüşmelerde bulunmak üzere dün Suriye'yi ziyaret etti.

CENTCOM tarafından yayınlanan açıklamada, Kurilla'nın ABD'li komutanların yanı sıra terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol edilen Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yetkililerle görüştüğü belirtildi.



CENTCOM, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ziyaretin Suriye'deki gelişmeler ve DAEŞ'e karşı yürütülen operasyon hakkında bir değerlendirme elde etmeyi amaçladığını belirtti.



Kurilla, ayrıca Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Hol Kampı'nı da ziyaret etti.

"TUTUKLU BİR DAEŞ ORDUSU"



CENTCOM açıklamasında, "Uluslararası geri gönderme, rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon çabaları olmadan, bu kamplar yeni nesil DAEŞ'i yaratma riski taşıyor. Ayrıca, 50'den fazla ülkeden 9 binden fazla DAEŞ tutuklusu, Suriye'de SDG tarafından korunan gözaltı tesislerinde kalmaya devam ediyor, bu da tam anlamıyla tutuklulardan oluşan bir 'DAEŞ Ordusu' demek." ifadelerine yer verildi.



Kurilla açıklamasında, "DAEŞ üyelerinin menşe ülkelerine nakledilmesi konusunda uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİR AYDA İKİNCİ ZİYARET

Orgeneral Kurilla, geçtiğimiz yıl aralık ayında yine bölgeyi ziyaret etti. CENTCOM, Kurilla'nın görüşmesine ilişkin bilgi verirken, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG ile temas kurduğunu açıklamıştı.

Açıklamaya göre, Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "DAEŞ'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ

Suriye'deki iki ayrı kampta, PKK/YPG'nin denetimindeki DAEŞ üyeleri ve aileleri bulunuyor. Türkiye, PKK'nın dış güçler adına gardiyanlık yaptığını belirterek, bu tutumun sona erdirilmesi gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın Suriye'deki varlığına gerekçe oluşturan bu kampların denetimini Türkiye'nin üstlenebileceğini açıklamıştı.

Türkiye, ABD'nin DAEŞ'le mücadele bahanesiyle PKK/YPG ile işbirliği yapmasından uzun zamandır rahatsızlık duyuyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde terör örgütüne, "PKK/YPG terör örgütü Suriye'den çıkmazsa askeri harekat yaparız." ültimatomunda bulunmuştu.



Fidan, Ankara'nın hem DAEŞ'e hem de PKK'ya karşı ayrım yapmadan aynı kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

SURİYE'DE KAÇ AMERİKAN ASKERİ VAR?



Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de daha önce bildirilenin iki katından fazla ABD askeri bulunduğunu açıklamıştı.



Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Suriye'de daha önce söyledikleri gibi 900 değil, iki bin asker bulundurduklarını söylemişti.