"Suriye'de 500-600 ABD askeri kalacak"

Amerikan ABC kanalında bir programa konuk olan ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Amerikan askerlerinin DAEŞ'i bastırmak için Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti. Milley'in verdiği asker sayısı içinde, ülkenin güneyindeki El Tanif üssünde kalacağı açıklanan 200 askerin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.



ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Suriye'den asker çekeceğini açıklamış, sadece Suriye'nin Ürdün sınırında 200 asker bırakılacağını açıklamıştı. Ancak Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'deki petrol yataklarını güvenceye almak için genişletilmiş askeri misyonu onaylamıştı. Bunun üzerine Irak'tan Suriye'ye mekanize birlikler sevk edildi. Mekanize birlikler ülkenin kuzeydoğusundaki petrol sahalarına konuşlanmaya başladı.