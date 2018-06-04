Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.
Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.
Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor.
Suriye'de ABD-Fransız askeri üssünde patlama
Anadolu AjansıDünya
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi. Üste yaklaşık 200 ABD askeri ve 75 Fransız özel kuvveti bulunuyor.
Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.