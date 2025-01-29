Suriye'de askeri üs krizi: Putin'in Rusya'sı Şam'dan güvence istiyor

Kremlin, Rusya'nın Suriye'deki yeni yönetimle diyalog kurmaya ve Moskova'nın buradaki askeri üslerinin geleceğini güvence altına almaya çalıştığını açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova'nın müttefiki Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'nin yeni liderleriyle ilk görüşmelerini yapmak üzere bu hafta Şam'a gitti.

Rusya, Suriye'ye giden heyetin ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini kaydetti.

Esad ve aile üyeleri, 8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından Moskova'ya kaçmıştı.



Öte yandan Moskova ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgi sahibi bir Suriyeli bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara'nın Bogdanov ile yapılan görüşmeler sırasında Rusya'dan Esad ve yakın yardımcılarının teslim edilmesini talep ettiğini söyledi.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu talebin gündeme gelip gelmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.