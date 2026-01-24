Suriye'nin YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
24.01.2026 13:42
Son Güncelleme: 24.01.2026 23:32
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.
Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları, ateşkesin bu akşam 20.00'de sona ermişti.
Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile varılan ateşkesin bugün 23.00'ten itibaren ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, ateşkesin DAEŞ tutuklarının ABD tarafından Irak'a sevk operasyonuna destek amacı taşıdığı belirtildi.
“YPG, KANDİL'DEN HESEKE'YE PKK'LI TERÖRİSTLERİ GETİRİYOR”
Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği ve işkencelere başvurduğu belirtildi.
“YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor.“ denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.
“HESEKE'DE SİVİLLER İÇİN İNSANİ KORİDOR AÇILACAK"
Açıklamada, YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edilerek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı anlatıldı.
Operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ordunun tüm Suriye toplumunu koruyan kalkan olacağı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini koruyacak ve tüm sınır ötesi terörist projelere karşı duracağı kaydedildi.
Suriye güvenlik güçleri, Rakka'da bazı DAEŞ tutuklularının tutulduğu El-Aktan hapishanesinin önünde.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında ateşkesin uzayabileceğini belirtmişt. Fidan, "DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır. ifadelerini kullanmıştı.
HIZLI İLERLEME VE ATEŞKES KARARI
Son iki haftada hükümet güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerin geniş kesimlerini ele geçirerek hızlı bir ilerleme kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler, hafta başında kuzeydoğuda YPG/SDG’nin elinde kalan son kent kümelerine yaklaşmışken ateşkes ilan edildi.
Kararla birlikte YPG/SDG’ye, Suriye ordusuna entegrasyon planı sunması için cumartesi akşamına kadar süre tanındı.
ABD, SDG İLE GÖRÜŞTÜ
Ateşkesin devam edip etmeyeceği henüz belli değil ama bölgede diplomatik temaslar sürüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile bir araya geldi.
Barrack, görüşmenin içeriğine dair paylaşımda bulundu.
ABD'nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü destek verdiğini söyledi.
Tüm tarafların entegrasyonun ilk adım olduğuna katıldığını söyleyen Barrack, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu söyledi.
SDG YÖNETİCİSİ MAZLUM ABDİ'DEN YANIT
SDG yöneticisi Mazlum Abdi de görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, ABD’nin desteğinin ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes politikasının önemli olduğunu söyledi.
Ateşkesin sürdürülmesi ve gerçek bir entegrasyonun sağlanması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Abdi, “ABD’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sürecine yönelik politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyaloğa ve müzakerelere dönüş yönündeki çabaları, bizim açımızdan ciddi, önemli ve memnuniyetle karşılanan adımlardır.” ifadelerini kullandı.
SURİYE'DE NELER OLUYOR?
2024 sonunda uzun yıllar ülkeyi yöneten Esad yönetimini deviren Şara, Suriye’nin tamamını devlet kontrolüne almayı hedeflediğini açıklamıştı. Yıl sonu için konulan birleşme takvimi sonuç vermeyince, bu ay hükümet güçleri operasyon başlattı.
Operasyonlarda terör örgütü elindeki bölgelerin hızla ele geçirilmesiyle, petrol sahaları, hidroelektrik barajlar ve DAEŞ mensuplarının tutulduğu bazı tesisler hükümetin kontrolüne geçti.