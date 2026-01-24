Suriye'nin YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında ateşkesin uzayabileceğini belirtmişt. Fidan, "DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır. ifadelerini kullanmıştı.

HIZLI İLERLEME VE ATEŞKES KARARI

Son iki haftada hükümet güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerin geniş kesimlerini ele geçirerek hızlı bir ilerleme kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler, hafta başında kuzeydoğuda YPG/SDG’nin elinde kalan son kent kümelerine yaklaşmışken ateşkes ilan edildi.

Kararla birlikte YPG/SDG’ye, Suriye ordusuna entegrasyon planı sunması için cumartesi akşamına kadar süre tanındı.

ABD, SDG İLE GÖRÜŞTÜ

Ateşkesin devam edip etmeyeceği henüz belli değil ama bölgede diplomatik temaslar sürüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Barrack, görüşmenin içeriğine dair paylaşımda bulundu.

ABD'nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü destek verdiğini söyledi.

Tüm tarafların entegrasyonun ilk adım olduğuna katıldığını söyleyen Barrack, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu söyledi.

SDG YÖNETİCİSİ MAZLUM ABDİ'DEN YANIT

SDG yöneticisi Mazlum Abdi de görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, ABD’nin desteğinin ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes politikasının önemli olduğunu söyledi.

Ateşkesin sürdürülmesi ve gerçek bir entegrasyonun sağlanması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Abdi, “ABD’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sürecine yönelik politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyaloğa ve müzakerelere dönüş yönündeki çabaları, bizim açımızdan ciddi, önemli ve memnuniyetle karşılanan adımlardır.” ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

2024 sonunda uzun yıllar ülkeyi yöneten Esad yönetimini deviren Şara, Suriye’nin tamamını devlet kontrolüne almayı hedeflediğini açıklamıştı. Yıl sonu için konulan birleşme takvimi sonuç vermeyince, bu ay hükümet güçleri operasyon başlattı.

Operasyonlarda terör örgütü elindeki bölgelerin hızla ele geçirilmesiyle, petrol sahaları, hidroelektrik barajlar ve DAEŞ mensuplarının tutulduğu bazı tesisler hükümetin kontrolüne geçti.