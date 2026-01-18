Suriye'de ateşkes anlaşması. PKK mensupları ve liderleri Suriye'den çıkarılacak

Suriye'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.



Suriye yönetimi, anlaşma sonrası ateşkes ilan ederek operasyonları durdurdu



14 maddelik anlaşmanın 12. maddesine göre PKK'lı teröristler ve yönetici kadrosu Suriye'den çıkarılacak.



ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Anlaşmanın ilk maddesinde, “Suriye Hükümeti güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında, tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi; yeniden konuşlanma için ön adım olarak tüm SDG askeri birliklerinin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesi.” kararı yer aldı.

İkinci maddede, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri açıdan tam ve derhal Suriye Hükümeti’ne devredilmesi. üçüncü maddede ise “Haseke Vilayeti’ndeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarıyla entegre edilmesi”ne yer verildi.

Anlaşmanın dördüncü maddesine göre, “Bölgede bulunan tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve doğal gaz sahalarının Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçecek."

Anlaşmanın beşinci maddesine göre, “Tüm SDG askeri ve güvenlik personeline, gerekli güvenlik soruşturmalarından geçtikten sonra bireysel esasla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine tam entegrasyon; askeri rütbe, mali haklar ve lojistik imkanları sağlanacak.”

Anlaşmaya göre, SDG bu amaçla bir askeri personel listesini Suriye hükümetine sunacak.

Anlaşmanın altıncı maddesine göre Haseke Valisi olarak atanacak bir isim için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılacak.

KOBANİ'DEKİ PKK VARLIĞI BİTECEK

Anlaşmanın sekizinci maddesi, Türkiye açısından bir dönem önemli tehdit oluşturan Kobani'deki PKK varlığıyla ilgili, bu maddeye göre, "Ayn el-Arab (Kobani) kentindeki ağır askeri varlık kaldırılacak, güvenlik şehir sakinlerinden oluşturulacak bir güç tarafından sağlanacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel polis gücü muhafaza edilecek."



Anlaşmada, Suriye topraklarında kamplarda bulunan DAEŞ üyelerinin sorumluluğu Suriye hükümetine bırakılıyor.



Anlaşmanın onuncu maddesinde, “Ulusal ortaklığı güçlendirmek amacıyla, SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilmesi; bu adayların merkezi devlet yapısı içinde üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atanması.” ifadesine yer verilirken, on birinci maddede şöyle denildi:

“2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin memnuniyetle karşılanması; bu kararnameyle Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınması ve geçmiş on yıllardan kalan kimliksiz/vatansız kişiler ile birikmiş mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hak temelli ve sivil sorunların ele alınması.”

PKK SURİYE DIŞINA ÇIKACAK

Anlaşmanın on ikinci maddesine göre, bölgedeki PKK'lı teröristler ve yönetici kadrosu ülke dışına çıkartılacak. Maddede bu konuda, “SDG’nin, Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan Suriye vatandaşı olmayan PKK lider ve mensuplarının tamamını bölge dışına çıkarmayı taahhüt etmesi, böylece egemenlik ve bölgesel istikrarın sağlanması.” ifadesine yer verildi.

On üçüncü madde ile on dördüncü madde ise şöyle:

“Suriye devletinin, ABD ile koordinasyon halinde ve Uluslararası Koalisyonun aktif bir üyesi olarak, terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadeleyi sürdürme taahhüdü; bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması amacıyla. Afrin ve Şeyh Maksud bölgelerinin sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşü konusunda anlayışlara varılması için çalışmalar yürütülmesi.”



Anlaşmayı Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ve Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi imzaladı.