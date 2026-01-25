Suriye'de ateşkese rağmen terör örgütü SDG ateş açtı, 2 kişi öldü

Suriye'de ateşkese rağmen silahlar susmuyor. Terör örgütü YPG/SDG’nin açtığı ateş sonucu Suriye’nin kuzeydoğusunda, biri Haseke’de, diğeri Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

24 Ocak'ta Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, bu ateşkesin uzatılmasında DAEŞ tutuklarının ABD tarafından Irak'a sevk operasyonuna destek amacı olduğu belirtildi.

25 Ocak'ta da Suriye haber ajansı SANA, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap'dan ve Haseke'den başlayan ve Şam yönetimindeki topraklara doğru iki insani koridor açıldığını duyurmuştu.