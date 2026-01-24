Suriye'de ateşkesin son günü. Ateşkes uzayacak mı?

Suriye ordusu ile YPG/SDG unsurları, ateşkesin bu akşam 20.00'de dolacak süresi yaklaşırken karşılıklı gerilim sürüyor. Sürenin dolması, çatışmaların yeniden başlaması ya da silahların susması açısından belirleyici olacak.

Türkiye ve Suriye’den yetkililer, cuma gecesi yaptıkları açıklamalarda ateşkes süresinin uzatılabileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV’de yaptığı değerlendirmede de DAEŞ tutuklularının transferinin, ateşkes süresinin uzatılmasını gerektirebileceğini belirtti.

HIZLI İLERLEME VE ATEŞKES KARARI

Son iki haftada hükümet güçleri, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerin geniş kesimlerini ele geçirerek hızlı bir ilerleme kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler, hafta başında kuzeydoğuda YPG/SDG’nin elinde kalan son kent kümelerine yaklaşmışken ateşkes ilan edildi.

Kararla birlikte YPG/SDG’ye, Suriye ordusuna entegrasyon planı sunması için cumartesi akşamına kadar süre tanındı.

ATEŞKESİN SÜRESİ UZAR MI?

Hem Suriye makamları hem de YPG/SDG kaynakları, sürenin birkaç gün, hatta bir haftaya kadar uzatılmasının olası olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye’nin Şara yönetiminin en güçlü dış destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Ateşkesi bir süre daha uzatmak gündeme gelebilir.” dedi.

ABD, SDG İLE GÖRÜŞTÜ

Ateşkesin devam edip etmeyeceği henüz belli değil ama bölgede diplomatik temaslar sürüyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Barrack, görüşmenin içeriğine dair paylaşımda bulundu.

ABD'nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü destek verdiğini söyledi.

Tüm tarafların entegrasyonun ilk adım olduğuna katıldığını söyleyen Barrack, güveni ve kalıcı istikrarı sağlamak için tüm taraflarca güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde, atılacak ilk ve en önemli adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğunu söyledi.

SDG YÖNETİCİSİ MAZLUM ABDİ'DEN YANIT

SDG yöneticisi Mazlum Abdi de görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, ABD’nin desteğinin ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes politikasının önemli olduğunu söyledi.

Ateşkesin sürdürülmesi ve gerçek bir entegrasyonun sağlanması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Abdi, “ABD’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sürecine yönelik politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyaloğa ve müzakerelere dönüş yönündeki çabaları, bizim açımızdan ciddi, önemli ve memnuniyetle karşılanan adımlardır.” ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

2024 sonunda uzun yıllar ülkeyi yöneten Esad yönetimini deviren Şara, Suriye’nin tamamını devlet kontrolüne almayı hedeflediğini açıklamıştı. Yıl sonu için konulan birleşme takvimi sonuç vermeyince, bu ay hükümet güçleri operasyon başlattı.

Operasyonlarda terör örgütü elindeki bölgelerin hızla ele geçirilmesiyle, petrol sahaları, hidroelektrik barajlar ve DAEŞ mensuplarının tutulduğu bazı tesisler hükümetin kontrolüne geçti.

TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERDE YAŞAM

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde, yetkililerin çalışmaları sürüyor.

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre Halep Valisi Azzam el-Garib, terör örgütü YPG’den kurtarılmasının ardından Eşrefiyye ve Şeyh Maksud’da ilişkin bilgilendirmede bulundu.

MAHALLELERDE ACİL DURUM SONA ERDİ

Garib, acil durum aşamasının sona erdiğini, güvenlik ve istikrarın tamamen sağlanmasından sonra bölgede günlük yaşamın yeniden canlanmaya başladığını belirtti.

HALEP'TE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Eğitim alanında ise Halep Valisi, 10 okulun bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek bu okulların ikinci yarıyılın başlamasıyla eğitime açılmasının planlandığını ve öğrencilerin güvenli bir ortamda okullarına dönebileceğini kaydetti.

Suriye hükümeti, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinin terör örgütü YPG'den kurtarılmasının ardından Halep’te kamu kurumları arasında geniş çaplı bir seferberlik başlatmıştı.