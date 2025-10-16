Suriye'de Bakanlık personelinin otobüsüne saldırı: 4 kişi öldü

Suriye Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı, araç Deyrizor-Meyadin yolu üzerinde seyir halindeyken infilak etti.



Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Saldırıda, otobüste bulunan petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü yaşamını yitirdi, 9 personel ve sivil yaralandı.



Suriye Enerji Bakanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "korkakça" olarak nitelendirilen terör saldırısının, petrol sektöründe görev yapan personelin ulusal görevlerini yerine getirme azmini kıramayacağı vurgulandı.



Açıklamada, "Bu tür saldırılar, enerji sektöründe altyapının yeniden inşası ve rehabilitasyonu çabalarını engellemeye yönelik umutsuz girişimlerdir." ifadesi kullanıldı.