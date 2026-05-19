Suriye'de bir araç infilak etti
19.05.2026 15:19
Son Güncelleme: 19.05.2026 15:39
Şam'daki patlamanın ardından alevler yükseliyor
Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak etti. Suriyeli yetkililer patlamada 1 askerin öldüğünü açıkladı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası önünde patlama meydana geldi.
Suriye ordusundan Reuters'a konuşan bir kaynak, patlamanın bir araca yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesiyle yaşandığını söyledi.
Yaşanan patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekiplerinin sevk edildiği ifade edilirken görgü tanıkları, olayda yaralananların bulunduğunu aktardı.
Suriyeli yetkililer patlamada 1 askerin öldüğünü açıkladı.