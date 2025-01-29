Suriye'de bir toplu mezar daha: "İskeletlerle dolu bodrumlar var"

Suriye 'de Beşar Esad rejiminin işlediği savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye'de sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sbeneh kasabasındaki iki binanın bodrumunda 26 kişiye ait kalıntılara ulaşıldığı belirtildi.

780'DEN FAZLA CANSIZ BEDEN



Beyaz Baretliler üyesi Abed al-RahmanMawwas 28 Kasım'dan bu yana çoğu kimliği bilinmeyen 780'den fazla cansız bedene ulaşıldığını söyledi.



Mawwas, birçoğunun yerel halk tarafından ortaya çıkarılan veya hayvanlar tarafından eşelenen mezarlarda bulunduğunu aktardı.



Son kalıntıların bulunduğu binada yaşayan Mohammad Shebat, kalıntıların Esad rejiminin 2013'te kuşatma uyguladığı Al-Assali Mahallesi'nden kaçan sivillere ait olabileceğini ifade etti.



İSKELETLERLE DOLU BODRUMLAR



Shebat, rejim güçlerinin insanları bodrumlara hapsettiğini, lastiklerle yaktığını ve cesetlerini öylece bıraktığını dile getirerek, "Bunun gibi iskeletlerle dolu birkaç bodrum var" dedi.



Kalıntılar, kimliklerini, ölüm tarihini ve nedenini belirlemek amacıyla adli tıpa gönderildi.