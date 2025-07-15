Suriye'de çatışmalar: Güvenlik güçleri Süveyda'ya girdi

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladığı bildirildi.



Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı" dedi.



Süveyda'da, iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başladı.



Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlendi, Dürzi gruplar ile Bedevi Arap aşiretlerden az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Yaralı sayısı ise 100 olarak belirtildi.



Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etti.



Çatışmaları durdurmak için Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara "yasa dışı gruplar" tarafından düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybederken, 9 asker rehin alındı.

İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" açıklamasını yaptı.



Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenledi.