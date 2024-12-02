Suriye'de çatışmalar: Putin'den Esad'a koşulsuz destek, Türkiye ile koordinasyon çağrısı

Suriye'de Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtlarının çatışmaları sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan ile Suriye'deki durumu ele aldı.



Açıklamada “Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı” denildi.



Kremlin, “Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi” açıklamasını yaptı.

Görüşmede ayrıca iki lider, Suriye konusunda Türkiye ile koordinasyon çağrısında bulundu.