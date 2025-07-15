Suriye'de çatışmalar sürüyor: Aşiretlerin çatışmasında 99 kişi öldü

Bölgedeki gerginlik haftasonunda bir Dürzi tüccarın kaçırılmasıyla başladı. Ardından karşılıklı misillemelerle tırmanan gerginlik çatışmaya dönüştü.

Şam yönetimi, bölgeye askerlerin konuşlandırıldığını, siviller için güvenli koridorlar oluşturulduğunu ve çatışmaları "hızlı ve kararlı" bir şekilde sona erdireceklerini duyurdu.

Şimdiye kadar 99 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

DÜRZİ LİDERİNDEN "ULUSLARARASI KORUMA" ÇAĞRISI

Dürzi liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Bölgede yükselen tansiyon nedeniyle İsrail de bir kez daha Suriye topraklarına yönelik saldırı düzenledi. İsrail ordusu, Süveyda'daki çok sayıda tankın vurulduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu.



Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

