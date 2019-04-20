Suriye'de Humus ilindeki çöl bölgesinde sıkışan terör örgütü DAEŞ, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile çatıştı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, vur kaç taktiğini uygulayan az sayıda DAEŞ'li dün Humus çölünde operasyon yapan rejim askerlerini pusuya düşürdü.



İki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından İran destekli yabancı terörist gruplar, rejim askerlerine destek için bölgeye gitti.



Kaynaklar, çatışmalar sonucu rejim askerinden 35'inin öldüğü, onlarcasının da yaralandığını ifade etti.



DAEŞ'İN SURİYE'DEKİ VARLIĞI



Terör örgütü DEAŞ, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK tarafından Fırat'ın doğusundan çıkarılmasının ardından yalnızca Humus'ta Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki bölgede varlığını sürdürüyor.



DAEŞ'lilar çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.



Bölgede, daha önce Rakka ve Deyrizor merkezinden YPG/PKK ve Esad rejiminin tahliye ettiği yaklaşık bin 500 kadar terörist olduğu tahmin ediliyor.



Çöl bölgesindeki yerleşimlerin çoğu, köy altı ve çöl konar göçerlerine ait geçici barınma noktalarından oluşuyor. Bu nedenle örgütle çölde cephe savaşı yürütmek zorlaşıyor.



Irak'ın Enbar vilayetinin batısındaki çöl bölgesinde kazandığı deneyiminden istifade eden örgüt, bu bölgede sivilden ziyade savaşçı barındırıyor.

