Suriye'de DAEŞ'in gizli yer altı tesisi vuruldu

İngiltere Savunma Bakanlığı Suriye'deki antik Palmira kentinin kuzeyindeki dağlarda bir yer altı tesisinin tespit edildiğini duyurdu.



Bu tesisin DAEŞ terör örgütü tarafından silah ve patlayıcı depolamak için kullanıldığının tahmin edildiği kaydedildi.



Hedef alınan tesisin çevresinde herhangi bir sivil yerleşimin olmadığı belirtildi.



Fransız ve İngiliz hava kuvvetlerine bağlı uçakların ortak operasyon sonrası güvenli şekilde üslerine döndüğü kaydedildi.