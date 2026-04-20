Suriye'de devrik rejim unsurlarıyla çatışma: 1 ölü

Suriye 'de 2024'ün son günlerinde devrilen Beşar Esad rejiminden arta kalan unsurlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Lazkiye'ye yakın Ceble ilçesine bağlı Babde köyünde güvenlik operasyonu gerçekleştirildiği sırada İçişleri Bakanlığına bağlı güçler ile devrik rejim unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 iç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar ise bölgede güvenlik operasyonlarının devam ettiğini ve İçişleri Bakanlığı tarafından bölgeye çok sayıda takviye güç sevk edildiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

2011'de başlayan iç savaş süresince koltuğunu korumaya çalışan Beşar Esad, 2024 yılının Aralık ayında rejim karşıtı güçlerin Suriye'nin başkenti Şam'a karşı hareketlenmesiyle kontrolü kaybetmiş , ardından Moskova'ya kaçmıştı . Esad'ın ardından Ahmed Şara Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı olmuş ve ülke içinde kalan Esad yanlısı devrik rejim unsurlarına karşı operasyonlar yapılmıştı.