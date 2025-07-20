Suriye'de dikkat çeken buluşma: Barrack, Abdi'yle görüştü

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Tom Barrack'ın, SDG Komutanı Şahin ile bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı duyuruldu.



Açıklamaya göre taraflar Suriye için birlik zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı.



Tom Barrack ayrıca SDG'nin Suriye'de DAEŞ'e karşı işbirliği nedeniyle teşekkür etti.



13 Temmuz'da Barrack, Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.



Ürdün resmi ajansı Petra ve Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberlere göre Barrack ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Amman'da bir araya geldi.



