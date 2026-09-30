Suriye'de doğalgaz boru hattında patlama. Elektrik santralleri devre dışı kaldı
30.09.2026 22:07
Suriye'de gaz hattında patlama gerçekleşti. (Foto: Arşiv)
Suriye'de doğal gaz hattında patlama gerçekleşti. Üç elektrik santralinin devre dışı kaldığı bildirildi.
Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santrallerinin, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.
ELEKTRİK ÜRETİM MİKTARI AZALACAK
Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.
Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.