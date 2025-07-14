Suriye'de Dürzi ve Bedevi aşiretler çatıştı: 10 ölü

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde, Dürzi ve Bedevi grupların birbirine ait araçlara el koymasıyla başlayan gerginlik kısa sürede çatışmaya dönüştü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre ağır silahların da kullanıldığı çatışmada en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.



Ölü ve yaralıların çoğunun silahlı gruplara mensup kişilerden oluştuğu, ancak bazı sivillerin de olaylardan etkilendiği belirtildi.



Suveyda Valisi Mustafa Bekkur yaptığı yazılı açıklamada, sağduyu ve diyalogun tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.



Bekkur, ayrıca gerilimi düşürmek amacıyla yerel ve aşiret düzeyinde sürdürülen girişimlere destek verdiğini belirtti.