Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında buluna El Mazze'ye İsrail savaş uçaklarının saldırı gerçekleştirildiği ve Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğü iddia edildi.
Ancak Suriye resmi haber ajansı SANA askeri kaynakların İsrail'in saldırı düzenlediği iddialarını reddetti.
Patlama seslerinin elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda meydana gelen patlamalardan kaynaklandığını duyurdu.
Suriye'de El Mazze hava üssünde patlama
NTV HaberDünya
Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan El Mazze hava üssünde patlama sesleri duyuldu.
Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında buluna El Mazze'ye İsrail savaş uçaklarının saldırı gerçekleştirildiği ve Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğü iddia edildi.