Suriye'de Esad güçlerine operasyon: 71 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de ordu güçlerinin devrik Esad rejimi unsurlarına karşı operasyonları sürüyor. Dera'nın ardından Lazkiye'de de tansiyon yükseldi. Halep ve İdlib'den birliklerin operasyona katılmasının ardından Lazkiye'de çatışmalar çıktı.



Operasyon, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlemesinin ardından gerçekleştirildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'nın büyük ölçekli olarak tanımladığı operasyonda Lazkiye ve Tartus'taki devrik rejim unsurları hedef alındı ve sivillere evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.



Savunma Bakanlığı da iki kente takviye kuvvetleri gönderildiğini duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Bölgede devrik rejim güçlerinin içinde olduğu bir binaya ateş açıldı. Çıkan çatışmalar sonucu Lazkiye, Tartus ve Humus'ta sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.



Bu arada operasyon kapsamında Esad rejimin eski hava istihbarat şefi olan İbrahim Huveyce'nin yakalandığı duyuruldu.



Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti. Çatışmalarda şimdiye kadar en az 71 kişi hayatını kaybetti. SİLAHINI TELİM ETMEK İSTEYENLERE ÇAĞRI



Güvenlik güçleri, devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri de genişletti. Silahını teslim etmek isteyenlereyse en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.



Güvenlik güçleri daha önce de Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejimin silahlı unsurlarına karşı operasyon başlatmıştı.



Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ŞARA'DAN "BİRLİK" MESAJI Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi, Şara'nın Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin video mesajını yayımladı.



Mesajında, bazı rejim kalıntılarının bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştığına işaret eden Şara, "Ve işte bugün, Suriye'yi yeniden tanıyorlar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek ve bir bütün olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.



Şara, Suriye'yi korumak herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, dün gece yaşananların böyle bir halkı ve ruhu barındıran ülke için endişeye gerek olmadığını kanıtladığını bildirdi.



Devrik Baas rejimi güçlerine de seslenen Şara, "Biz, sizin harap ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yoktur. Biz şerefimizle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşanlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.



Şara, devrik rejim güçlerinin yaptıklarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayarak, onlara altından kalkmayacakları bir karşılık vereceklerini bildirdi.