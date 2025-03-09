Suriye'de Esad güçlerine operasyon | Lazkiye olaylarının fitilini ateşleyen isim: Giyas Delle

Suriye'de ordu güçleri ile devrik Esad rejimi unsurları arasında çatışmalar yaşanıyor. Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'deki devrik rejim unsurlarının altı hastaneye saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin karşı saldırı başlattığı bildirildi.



Verilen bilgiye göre olaylarda ölenler ve yaralananlar oldu. Altyapı da hasar gördü.



Suriye Savunma Bakanlığı da, devrik rejim unsurlarının Lazkiye'deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına düzenlediği saldırıyı engellediklerini açıkladı.



Suriye insan hakları gözlemevine göreyse çatışmalarda son iki gün içinde 300'ü aşkın sivil hayatını kaybetti.



AHMET ŞARA'DAN BİRLİK MESAJI



Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ysa bir mesaj yayımlarak "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı.



Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi'nin yayınladığı videoda Şara, bazı devrik rejim unsurlarının yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştığını söyledi. Suriye'yi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.



Devrik rejim güçlerine de seslenen Suriye Cumhurbaşkanı, onlara altından kalkmayacakları bir karşılık vereceklerini söyledi.



Ahmed Şara, provokasyon yapmayı amaçlayan devrik rejim güçlerinin peşini bırakmayacaklarını, onları mahkemeye çıkaracaklarını vurguladı.



Şara, silahı sadece devletin elinde toplama konusunda kararlı olduklarını da belirtti.



Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş durumda.



Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.



Silahını teslim etmek isteyenlereyse en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapılıyor.



Güvenlik güçleri daha önce de Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejimin silahlı unsurlarına karşı operasyon başlatmıştı.