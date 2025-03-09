Suriye'de Esad güçlerine operasyon | Lazkiye olaylarının fitilini ateşleyen isim: Giyas Delle
Suriye'de güvenlik güçlerinin devrik Esad rejimi unsurlarına yönelik operasyonu sürüyor. Gelen bilgilere göre Lazkiye'de çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi iki gün içinde 300'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. 11 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle büyüyen çatışmaların planlayıcısı olarak, Mahir Esad'a bağlı generallerden Giyas Delle ismi öne çıkıyor.
Suriye'de ordu güçleri ile devrik Esad rejimi unsurları arasında çatışmalar yaşanıyor. Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'deki devrik rejim unsurlarının altı hastaneye saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Güvenlik güçlerinin karşı saldırı başlattığı bildirildi.
Verilen bilgiye göre olaylarda ölenler ve yaralananlar oldu. Altyapı da hasar gördü.
Suriye Savunma Bakanlığı da, devrik rejim unsurlarının Lazkiye'deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına düzenlediği saldırıyı engellediklerini açıkladı.
Suriye insan hakları gözlemevine göreyse çatışmalarda son iki gün içinde 300'ü aşkın sivil hayatını kaybetti.
AHMET ŞARA'DAN BİRLİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ysa bir mesaj yayımlarak "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi'nin yayınladığı videoda Şara, bazı devrik rejim unsurlarının yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştığını söyledi. Suriye'yi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.
Devrik rejim güçlerine de seslenen Suriye Cumhurbaşkanı, onlara altından kalkmayacakları bir karşılık vereceklerini söyledi.
Ahmed Şara, provokasyon yapmayı amaçlayan devrik rejim güçlerinin peşini bırakmayacaklarını, onları mahkemeye çıkaracaklarını vurguladı.
Şara, silahı sadece devletin elinde toplama konusunda kararlı olduklarını da belirtti.
Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş durumda.
Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.
Silahını teslim etmek isteyenlereyse en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapılıyor.
Güvenlik güçleri daha önce de Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejimin silahlı unsurlarına karşı operasyon başlatmıştı.
OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN İSİM: GİYAS DELLE
6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının, güvenlik güçlerine pusu kurup 11 güvenlik görevlisini öldürmesiyle büyüyen çatışmaların planlayıcısı olarak, Mahir Esad'a bağlı generallerden Giyas Delle ismi öne çıkıyor.
Devrik rejimin lideri Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen'de görev alan Delle'nin adı, birliğin Suriye'de işlediği birçok katliamda geçti.
Delle, 2012'de Şam'ın Muadamiye ve Deraya bölgelerinde sivil halka yönelik ağır silahlarla yapılan katliamlardan sorumlu tutuluyor.
İNSANLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ ABLUKALARI YÖNETTİ
Devrik rejim komutanı, Şam'ın Madaya ve Zebadani bölgelerinde 100'den fazla kişinin açlıktan öldüğü rejim ablukalarını da yönetti.
Çok sayıda sivilin açlıktan öldüğü Doğu Guta ablukasında da Delle ön saflardaydı.
Devrik rejim generalinin, muhalif güçlere ve sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği yıllardan, İran komutasındaki milislerle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada halen mevcut. Nitekim Mahir Esad, devrik rejim döneminde İran'la en iyi ilişkilere sahip en güçlü rejim elebaşı olarak biliniyordu.
REJİM DEVRİLİNCE LAZKİYE'YE KAÇTI
Delle, rejimin devrilmesinden sonra memleketi Lazkiye'ye kaçtı ve burada örgütlediği eski asker ve milislerle yeraltı yapılanmasına giderek bunu "askeri meclis" olarak ilan etti.
Hükümet güçlerini Lazkiye ve Tartus'tan çıkaracaklarını savunan Delle, 6 Mart'ta yayımladığı bildiride, mevcut yönetimi devirmek için harekete geçtiklerini duyurdu.
Lazkiye'nin Beyt Yaşut köyünde 1971'de doğan Delle, Suriye'de ateşkesi engelleme faaliyetlerindeki rolü nedeniyle 20 Ağustos 2020'de ABD'nin yaptırım listesine girmişti.
Lazkiye'de 6 Mart'ta patlak verip artan çatışmalar, dün akşam güvenlik güçlerinin bölgede hakimiyet kurmasıyla büyük ölçüde sonlanmıştı.
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