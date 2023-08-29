Suriye'de Esad karşıtı protestolar ikinci haftasında da devam ediyor

Suriye'nin güneyinde hükümetin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen protestolar ikinci haftasında da sürerken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden alınması çağrısına devam ediliyor.



Güneydeki Süveyde kentinde toplanan protestocular il yollarını kapattı.

Merkezi bir meydanda toplanan birkaç yüz kişinin Dürzi bayrakları salladığı ve "yaşasın Suriye, kahrolsun Beşşar Esad" sloganları attığı aktarıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre, Esad'ın Arap Birliği'ne geri dönme ve Körfez'deki eski düşmanlarıyla yeniden ilişki kurma çabalarına rağmen, Suriye toprakları üzerindeki kontrolünü kısmen kaybettiği ve derin bir ekonomik kriz yaşadığı belirtildi.

AKARYAKIT ARTIŞI VE YOLSUZLUK İDDİALARINDAN DOLAYI BAŞLAMIŞTI

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ve ekonomik yolsuzluk ve kötü yönetime duyulan öfkeyle başlayan protestolar kısa sürede Esad'ın gitmesi için defalarca yapılan çağrıları da içeren hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Gösteriler Suriye'nin güneyinde giderek büyüdü.



GEÇEN YILA GÖRE ÜÇ KAT DEĞER KAYBETTİ

Suriye poundu yaz boyunca tarihi düşük seviyelere inerek karaborsada dolar karşısında neredeyse 15.000'e kadar gerilediği ve geçen yılın sonlarından bu yana üç kat değer kaybettiği vurgulandı.



Hükümetin ekmek ve benzin de dahil olmak üzere temel mallara yönelik sübvansiyonlarda maliyetli bir yeniden yapılandırma planıyla ücretleri artırmaya devam ettiği kaydedildi.



Birleşmiş Milletler Haziran ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de 12 yıldır devam eden çatışmaların, artan gıda maliyetleri, elektrik ve yakıt kesintileri nedeniyle nüfusun %90'ını yoksulluk sınırının üzerine ittiğini belirtti.

