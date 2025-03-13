Suriye'de Esad'a bağlı güçlerin yeni saldırı girişimi engellendi

Suriye güvenlik güçlerinin, Lazkiye'de Beşar Esed rejimi unsurlarınca planlanan saldırı girişimini engellediği bildirildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı kaynağına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim unsurları, Lazkiye kırsalındaki askeri kışlaya saldırı girişiminde bulundu.



Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.



Çatışmanın ardından saldırı girişimi engellendi, dört saldırgan gözaltına alındı.



SİVİLLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.



Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.



Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.



Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.



Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.