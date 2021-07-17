Suriye'de, Esad'ın 4. dönemi resmi olarak başladı

2000 yılından bu yana Suriye'yi yöneten Beşar Esad, mecliste düzenlenen yemin töreniyle dördüncü dönemine başladı. Esad'ın, Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 95'ini aldığı açıklanmıştı.

Batı ve muhalefet ise seçimleri gayrimeşru ve tiyatro olanak nitelemişti.

SURİYE AĞIR BİR EKONOMİK KRİZİN PENÇESİNDE

Bununla birlikte, 10 yıldır iç savaşın pençesindeki ülkede Esad, yeni dönemine ağır ekonomik krizle başlıyor. Yemin törenindeki konuşmasında da buna vurgu yaptı.

Suriye'nin Lübnan bankalarında dondurulmuş 40 ila 60 milyar dolar parasının olduğunu söyledi.

Öte yanda, Suriye, ülkesine yönelik ambargoları aşmak için Lübnan bankalarını kullanıyordu. Lübnan da krize girince hesaplar donduruldu, yurtdışına para tranferi yasaklandı. Esad halen ülkenin yüzde 70'inde kontrolü sağlamış durumda. Ancak ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

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