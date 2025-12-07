Suriye'de Esad'ın devrilmesinin birinci yılı kutlanıyor

Suriye’nin başkenti Şam’da araç konvoyları oluşturan binlerce kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı.



Suriye bayrakları açarak başkentte tur atanlar, sevinç gösterilerinde bulundu.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Direktörü Vekili Tarık Talahma, "hala ailelerinden ayrı olan yüz binlerce Suriyeli olduğunu" söyledi.

“SURİYE HALKI ONUR VE ÖZGÜRLÜK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI”

Talahma, 23. Doha Forum kapsamında yaptığı konuşmada devrik Suriye lideri Beşar Esad'in "Suriyelilerin karnını doyurması karşılığında, onları siyasi ve medeni haklarından mahrum bırakabileceğini düşündüğünü" belirterek, "Suriye halkı iki şey için sokaklara çıktı, onur ve özgürlük" diye konuştu.

Talahma, Suriye'de yeni dönemde en önemli ve gündemde tutulması gereken noktalardan birinin de "kapsayıcılık" olduğuna dikkati çekti.

Talahma ayrıca, "Suriyeliler kanlarını döktü ve hala ailelerinden ayrı olan hedeflerine ulaşmak isteyen yüz binlerce Suriyeli var" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum içinde "Suriye dosyasına nasıl yaklaşılması gerektiğini size biz söyleyelim." diye yukarıdan bakan bir kesim" olduğunu kaydeden Talahma, "Son 14 yıl boyunca, uluslararası toplum (Suriye meselesinde) inişli çıkışlı bir tutum sergilediğini" söyledi.

Talahma, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler arasında yer alan 3 milyon kişinin Suriye'ye geri döndüğünü belirtti.