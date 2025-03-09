Suriye'de Esad rejiminin seyahat yasakları kaldırıldı

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamaya göre, devrik Baas rejimi döneminde ordu, güvenlik güçleri, Ulusal Güvenlik Ofisi ve Baas Partisinin Suriyeliler hakkında çıkardığı 5 milyon 164 bin 440 seyahat yasağı bildirimi iptal edildi.



Bu bildirimler, rejim döneminde haklarında gözaltı, müracaat veya zorunlu ve yedek askerlik hizmeti kararı bulunanlara yönelik çıkarıldı.



Göç ve Pasaport İdaresi, ilgili kararın uygulanması için görevlendirildi.