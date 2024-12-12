Suriye'de geçici hükümet, anayasa ve parlamentoyu askıya aldı

Geçici hükümetin sözcüsü Ubeyde Arnaut, 3 ay sürecek geçiş dönemi boyunca anayasa ve parlamentonun askıya alınacağını duyurdu. Sözcü Arnaut, "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için yargı ve insan hakları komitesi kurulacak" dedi.



Önceliklerinin kurumları korumak ve kollamak olduğunu ifade eden Arnaut, hukukun üstünlüğünü tesis edeceklerini belirterek, "Suriye halkına karşı suç işleyen herkes hukuka göre yargılanacaktır" dedi.



Arnaut dini ve kişisel özgürlükler konusunda ise "Suriye'deki dini ve kültürel çeşitliliğe saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Muhaliflerin önceden ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de ilan ettikleri Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin lideri Muhammed el-Beşir 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar Suriye hükümetinin geçici başbakanı olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.