Suriye'de gerginlik: Dürzilerden Netanyahu'ya tepki

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yeni yönetime bağlı güçlerle bölgeyi korumakla görevli Dürzi azınlık güçleri arasındaki gerginliğin çatışmaya dönüştüğünü duyurdu.

Çatışmanın ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, askerlerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı bölgeyi Suriye ordusuna karşı koruma talimatı verdi.

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki en büyük Dürzi silahlı grubun sözcüsü Basim Ebu Fahr, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"ŞAM HER ZAMAN PUSULAMIZ OLDU"

Süveyda'da en büyük Dürzi silahlı grup olan "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu. Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkent Şam'da Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceremana ilçesine güvenlik güçlerinin girmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Fahr, Suriye devletinin inşasında temel taşlardan biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"İSRAİL MEZHEPLERİ KULLANARAK BÖLGEYİ PARÇALAMAK İSTİYOR"

Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, "İsrail, mezhepleri kendi çıkarları için kullanarak bölgeyi parçalamak istiyor. Büyük İsrail'i gerçekleştirmek istiyor. Arap liderlerinin çok geç olmadan sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Şam'a giderek bölgede yaşanan olayları görüşeceğini açıklayan Canbolat, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan randevu talep ettiğini kaydetti.



CEREMANA'DA GERGİNLİK



Ceremana​​​​​​​ ilçesinde 4 gün önce başlayan gerginlikte, güvenlik güçlerine ait bir kontrol noktasına yapılan saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Güçleri ile kanaat önderleri arasında yapılan görüşmelerin ardından ilçede 4 gündür süren gerginlik yatıştırıldı.

