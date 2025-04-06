Suriye'de korkunç iddia: "100'ü aşkın kimyasal silah deposu var"

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın haberinde Suriye ile ilgili korkunç bir iddia yer aldı.



Habere göre Esad rejimi kalıntılarını temizleme çalışmaları devam ederken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'de 100'ün üzerinde kimyasal silah tesisi olduğundan şüpheleniyor.

DEPOLAR MAĞARALARA GİZLENMİŞ



Bu tesislerin, Esad rejimi altında kimyasal silahların geliştirilmesi ve araştırılması amacıyla kullanıldığı düşünülürken, bazı tesislerin, mağaralarda veya zor tespit edilebilen yerlerde gizlenmiş olabileceği belirtiliyor. Bu tahmin, Esad'ın şimdiye kadar kabul ettiği herhangi bir rakamdan çok daha yüksek.

"BİLİNMEYEN PEK ÇOK YER VAR"



Esad, on yıldan fazla süren iç savaş boyunca muhaliflere ve sivillere karşı sarin ve klor gazı gibi silahlar kullandı. Gazete, kimyasal silah stoklarının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) ile yasaklanan sarin gazı ile klor ve hardal gazı gibi maddeleri içerebileceğine dikkat çekiyor.



Beyaz Baretliler diye de bilinen Suriye Sivil Savunması'nın başkanı Raid Salih, "Eski yönetim, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne yalan söylediği için bilinmeyen pek çok yer var" dedi.



ESAD HÜKÜMETİ KABUL ETMİŞTİ

Suriye’de Esad hükümeti, Şam yakınlarında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bir saldırı düzenlemekle suçlanmasının ardından 2013 yılında kimyasal silah stoklarını teslim etmeyi kabul etmişti.

Ancak geniş bir kesim tarafından Esad hükümetinin bazı silahları sakladığı ve sonraki yıllarda tekrar kullandığı savunulmuştu.