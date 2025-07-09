Suriye'de kritik görüşme: Şara ve Barrack bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyetle Şam’da bir araya geldi.

Suriye'de kritik görüşme: Şara ve Barrack bir araya geldi

'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack ile beraberindeki heyet, Şam'a gerçekleştirdikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. 

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye'de kritik görüşme: Şara ve Barrack bir araya geldi - 1

"BARIŞ" TEMALI AFİŞ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Şam'da, Şara ve Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarının yer aldığı, "barış" temalı bir afiş asıldı.

Güvenlik ve İstikrar İçin Vatandaşlar Organizasyonu (C4SSA) adlı kuruluşun hazırladığı, Şara ve ABD Başkanı Trump'ın fotoğraflarının yan yana yer aldığı İngilizce afişte, "Güçlü liderler barış yapar, halkı teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail ile barış anlaşmasına işaret ettiği düşünülen pankartın, sosyal medyasında tepki çekmesi üzerine, organizasyon Başkanı Bakr Ghbeis, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Ghbeis, tepkilere ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu mesaj, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik, kalkınma ve diğer alanlardaki yakınlaşma adımlarına duyduğumuz takdiri ifade etmek için hazırlanmıştır. 'Güçlü liderler barış yapar' ifadesi, Suriye-İsrail anlaşmalarıyla ya da İsrail'le yürütülen herhangi bir müzakereyle, ne doğrudan ne de dolaylı olarak ilişkilidir."

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