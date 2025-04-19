Suriye’de likidite krizi: Bankamatik önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Suriye’deki bankamatiklerin önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Likidite krizi nedeniyle nakit çekimi ciddi şekilde sınırlanmışken, halk bankamatiklerde para bulmakta zorlanıyor. Birçok Suriyeli, maaşlarını almak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için saatlerce kuyruğa girmek zorunda kalıyor.



Bir kamu çalışanı, “Üç belki de dört saattir kuyruktayım. Bir buçuk aydır maaşımı alamıyorum, nedeni tam olarak belli değil. Bankamatiklerde para kalmadığı söyleniyor,” diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktardı. Diğer bir çalışan ise, “Maaşımı almak için toplu ulaşıma harcadığım parayı, saatlerce kuyrukta bekleyerek kaybediyorum. Sıra bana geldiğinde ise bankamatiklerde para kalmıyor,” diye konuştu.



EKONOMİK ZORLUKLAR ARTIYOR



Esad rejimi altındaki Suriye, yıllardır süren ambargolar ve savaş nedeniyle büyük bir ekonomik buhran içinde. Halkın yüzde 90’ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yeni yönetim, Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılabilmesi için yoğun diplomatik çabalar sarf ediyor.



Rejimin devrilmesinin ardından, Suriye parasının basımı kontrolünü Rusya üstlenmişti. Ancak bugüne kadar Moskova’dan sadece bir kez basılan paraların Suriye’ye sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu durum, ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gerekli olan nakit akışını daha da zorlaştırıyor.

