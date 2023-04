Suriye'de mayınlar ve misket bombası kalıntıları en az 3 bin 353 can aldı

Esad rejimi güçleri ve Rusya tarafından gerçekleştirilen misket bombalarının kalıntılarının patlaması sonucu ise 31'i kadın, 124'ü çocuk en az 382 sivil yaşamını yitirdi.



Böylece siviller için büyük bir tehdit oluşturan mayın ve misket bombası patlamalarında şimdiye dek en az 3 bin 353 sivil can verdi.



MAYIN PATLAMALARINDA EN FAZLA CAN KAYBI HALEP'TE YAŞANDI



Antipersonel mayınları yüzünden can kayıplarının en çok yaşandığı il Halep oldu.



Söz konusu sürede Halep'te 759, Rakka'da 646, Deyrizor'da 499, Hama'da 287, Dera'da 266, İdlib'de 172, Haseke'de 144, Humus'ta 110, Şam 70, Süveyda'da 12, Kuneytra'da 4 ve Lazkiye’de ise 2 sivil mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin