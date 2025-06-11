Suriye’de mayo yasağı: Plajlar için yeni kıyafet yönetmeliği yayınlandı

Suriye hükümeti, kadınların tüm halk plajlarında burkiniler veya tüm vücut mayoları giymelerini gerektiren yeni bir kıyafet yönetmeliği yayınladı.



Turizm Bakanlığı yeni kuralların “kamu yararının gerekleri” doğrultusunda belirlendiğini belirtti.



Turizm Bakanı Mazen al-Salhani, Facebook'ta yayınladığı bir yönergede “İster turist ister yerli olsun, halk plajlarını ve havuzlarını ziyaret edenlerin, halkın beğenisini ve toplumun çeşitli kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate alan uygun mayolar giymeleri gerekmektedir” dedi.



“Halka açık plajlarda ve havuzlarda daha mütevazı mayolar (burkiniler ya da vücudun daha fazla kısmını örten mayolar) giyilmesi gerekmektedir” denilen yönergede, "Plaj ve diğer yerler arasında hareket ederken, mayoların üzerine plaj örtüsü ya da (kadınlar için) bol bir bornoz giyilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ERKEKLERE DE GÖMLEK ZORUNLULUĞU



Yüzme alanları, otel lobileri ve yemek servisi alanları dışındaki kamuya açık alanlarda üstsüz giysilere izin verilmediğini belirten yeni yönerge uyarınca erkeklerin ise gömlek giymeleri gerektiği belirtildi.



Yönergeye göre, plajlar ve havuzlar dışındaki kamuya açık alanlarda, omuzları ve dizleri örten bol kıyafetler giyilmesi ve şeffaf veya aşırı dar kıyafetlerden kaçınılmasının tercih edilmesi gerektiği kaydedildi.

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE BATILI MAYOYA İZİN



Ancak bakanlık, uluslararası ve premium (4 yıldızlı) olarak sınıflandırılan tatil köyleri ve oteller ile özel plajlar ve yüzme havuzlarında tipik Batılı mayolara izin verildiğini bildirdi.



CNN International'ın aktardığına göre kurallara uymayanların ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağı belli değil, ancak bakanlık cankurtaranların ve plaj denetçilerinin, kurallara uyulması için insanları izleyeceğini söyledi.

