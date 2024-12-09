Suriye'de muhalifler Esad rejiminde görevli askerlere af çıkardı
Suriyeli muhalifler, Esad rejiminde görevli tüm askerler için af çıkardıklarını duyurdu.
Suriye Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalarda Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başladı. Rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.
Suriyeli muhalifler, Esad rejiminde görevli tüm askerler af çıkardıklarını duyurdu.
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