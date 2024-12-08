Suriye'de muhalifler, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'a giriyor

Suriye'de Baas rejimi ve Esad ailesi iktidarı çöktü.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'deki rejim karşıtı silahlı gruplar, Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.

REJİM GÜÇLERİ DEYRİZOR'DAN ÇEKİLMİŞTİ



Çöken rejimin ordusu 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmişti.



Suriye Gözlemevi, rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiğini açıklamıştı. Suriye rejimi, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.



SURİYE'DE NELER OLUYOR?



Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.



30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.



Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.



Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

BAŞKENT ELE GEÇİRİLDİ



Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.



Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.



Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.