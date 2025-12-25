Suriye'de operasyon. DAEŞ'in Şam sorumlusu yakalandı

Suriye güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonu, başkent Şam'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik ortak operasyon düzenledi.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Koalisyon güçleri ile iç güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, DAEŞ'in sözde Şam valisi yakalandı." ifadeleri yer aldı.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati ise uzun süreli takip sürecinin ardından Muaddamiyye ilçesinde DAEŞ hücresine operasyon düzenlediğini ifade etti. Dalati, operasyonda DAEŞ'in sözde Şam valisi, "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandıklarını açıkladı.