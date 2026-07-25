NTV

Suriye’de otobüs kazası. 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

25.07.2026 15:50

Suriye’de otobüs kazası. 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsü çarpıştı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

 

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram