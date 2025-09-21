Suriye’de parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak

Suriye’de Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Suriye’de parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak

’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Parlamento Seçimleri
  • Beşşar Esad
  • Suriye
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...