Suriye'de patlama: 4'ü kardeş 7 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'de bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Suriye'nin güneyindeki Dera kentinin kuzey kırsalında teröristlerin yerleştirdiği patlayıcı infilak etti ve 7 çocuk öldü, iki kişi de yaralandı.

Dera Polis Merkezi'nden bir kaynak, cihazın patlaması sonucu ölen çocukların dördünün kardeş olduğunu, bir kadının ağır yaralandığını bildirdi.

Yaralanan kadın Şam'daki bir hastaneye nakledildi.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise farklı bir sayı vererek patlamada "farklı yaşlarda sekiz çocuğun öldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını" belirtti.



İngiltere merkezli gözlemci, milislerin bölgedeki kimliği belirsiz bir kişiyi hedef almak için cihazı yerleştirmekle suçlandığını söyledi.

