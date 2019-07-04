Esad rejiminin haber ajansı SANA, ülkenin güneyindeki Süveyde il merkezinde dün akşam saatlerinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiğini bildirdi.

Aracın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Süveyde il merkezinde geçen yılın temmuz ayında terör örgütü DAEŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 150 kişi ölmüştü.