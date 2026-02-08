Suriye'de sele kapılan 3 kardeşten ikisi öldü

Suriye Sivil Savunma İdaresi, Lazkiye’nin Ayn İsa bölgesinde sel sularına kapılan ve kardeş oldukları belirtilen 3 çocuktan ikisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarında 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığı ifade edildi. Çocukların bir ise sağ olarak kurtarıldı.

Ekiplerin Lazkiye kırsalındaki el-Aseliye bölgesinde mahsur kalan siviller için yürüttüğü çalışmalarda kayıp 2 kişiyi aramayı da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vadinin derinliği, güçlü akıntı ve tehlikeli kayalıkların çalışmaları zorlaştırdığı aktarıldı.

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman da dün, İdlib kentinde etkili olan şiddetli yağışların, yerinden edilmişlerin barındığı 10'dan fazla mülteci kampının sular altında kalmasına ve zarar görmesine yol açtığını açıklamıştı.