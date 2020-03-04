"Suriye’de şiddetin yoğunluğunu sadece Astana süreci düşürmüştür"

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tabiat Haftası münasebetiyle Dışişleri Bakanlığının bahçesine fidan diken Zarif, burada gazetecilere Astana Zirvesi'yle ilgili konuştu.



Astana Zirvesi'ne ev sahipliği sırasının Tahran'da olduğunu ifade eden Zarif, şunları söyledi:



"Suriye’de şu ana kadar şiddetin yoğunluğunu düşürebilen, istikrara ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayan tek mekanizma Astana sürecidir. Bu başarılı bir süreçti. Bu toplantının en kısa zamanda üst düzeyde gerçekleşeceği inancındayız."



Zarif, kısa süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda konuştuğunu ve Rus bakanın da bu işin gerekliliğine vurgu yaptığını aktardı.



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