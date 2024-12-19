Suriye'de son durum | Irak, Suriyeli askerleri gönderiyor!
Suriye'de yeni hükümeti kurma çalışmaları sürerken HTŞ lideri Muhamed El Golani devrik lider Esad'ın sarayında BBC'ye konuştu. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyleyen Golani, HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılmasını istedi. ABD Dışişleri Antony Blinken ise Suriye'nin hala parçalanma riskinin bulunduğunu belirtti. Reuters Irak'ın Suriyeli askerleri geri gönderdiğini bildirdi. İşte Suriye'den anlık gelişmeler...
Suriye'de Şam yönetimini ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhamed El Golani (Ahmed Eş Şara) bir kez daha yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.
HTŞ Lideri, terör örgütü listesinden çıkarılmaları gerektiğini de yineledi.
Beşar Esad'ın eski sarayında İngiliz yayın organı BBC'ye konuşan Şara, Batı'nın uyguladığı yaptırımların eski rejime yönelik olduğunu belirtti ve "Mazlum ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.
Suriye halkının savaştan yorgun düştüğünü belirterek, kendilerini Esad rejiminin kurbanı olarak gördüklerini ifade etti. Şara, Suriye'yi Afganistan'ın farklı bir türüne dönüştürmeye çalıştığına yönelik iddiaları da reddetti.
HTŞ lideri, 2011'den kontrollerindeki İdlib'de 8 yıldan uzun süredir üniversitelerin olduğunu ve burada eğitim gören kadın oranın üniversite mevcudunun yüzde 60'ından fazlasına denk geldiğini açıkladı.
Suriye'de hukuk uzmanlarından oluşan bir komitenin anayasa yazacağını belirten Şara, "Herhangi bir yönetici ya da başkan bu yasalara uymak zorunda olacak" diye ekledi.
09.30 - ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN, YENİ SURİYE'Yİ BEKLEYEN ZORLUKLARI ANLATTI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’de kurulacak yönetimin, bir mezhep veya dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu" diye konuştu.
Suriye'nin hala parçalanma riski olduğunu belirten Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DAEŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" diye ekledi.
14.00- IRAK SURİYELİ ASKERLERİ GÖNDERİYOR
Reuters Irak'ın, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gödermeye başladıklarını bildirdi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı.
İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.
Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.
14.30 AB LİDERLERİ SURİYE MASASINDAHollanda Başbakanı Dick Schoof
Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Danimarka'nın ev sahipliğinde İtalya ve Hollanda ile birlikte düzenlenen toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kıbrıs, Yunanistan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İsveç ve Macaristan liderleri katıldı.
Bazı ülkeler Beşar Esad'ın devrilmesinin ülkedeki iç savaştan kaçan mültecilerin evlerine dönmesine olanak sağlayacağını umarken, Suriye'deki karışıklık da masadaki konulardan biriydi.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada “Eğer Suriye'deki durum insanların geri dönebileceği şekilde olursa, bu konuda da birlikte çalışacağız” dedi.
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