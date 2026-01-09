Suriye'de son durum. Halep'te YPG/SDG'nin tahliyesi başladı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Geçici ateşkesin sağlanmasıyla siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütünün ardında bırakmış olabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın ordu birlikleri tarafından arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

ABD'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Sürdürülebilir işbirliği sayesinde bu hafta sonu daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri; güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.