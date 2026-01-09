Suriye'de son durum. Halep'te YPG/SDG'ye verilen süre doldu
09.01.2026 09:28
Son Güncelleme: 09.01.2026 09:37
NTV - Haber Merkezi
Suriye’nin Halep kentinde PKK/SDG ile Suriye ordusu arasında süren çatışmalarda gece 03.00’te ateşkes ilan edildi. Suriye Savunma Bakanlığı'nın örgütün kenti terk etmesi için tanıdığı süre ise 09.00 itibarıyla doldu.
Suriye'nin Halep kentinde SDG adı altında terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasında geçtiğimiz salı gününden beri süren çatışmalarda gece 03.00 itibarıyla ateşkes ilan edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı, örgütün Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını duyurdu.
Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde çatışmaların son bulmasıyla silahlı grupların çekilme süreci başladı. Suriye yönetimi, örgüt üyelerinin Kuzeydoğu'ya çekilmesi için güvenli koridor açılacağını açıkladı. Ordunun güvenli geçiş için silahlı unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.
Saat 09.00 itibarıyla Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep'i terk etmek için verdiği süre doldu. Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.
Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, kontrolün sağlandığı Eşrefiye mahallesinde nöbet tutuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI
Geçici ateşkesin sağlanmasıyla siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Terör örgütünün ardında bırakmış olabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın ordu birlikleri tarafından arama tarama faaliyetleri başlatıldı.
ABD'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.
ABD'nin ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.
Sürdürülebilir işbirliği sayesinde bu hafta sonu daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri; güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.