Suriye'de son durum | Irak 1905 rejim askerini Suriye'ye iade etti, silahlarına el konuldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’de kurulacak yönetimin, bir mezhep veya dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.



Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu" diye konuştu.

Suriye'nin hala parçalanma riski olduğunu belirten Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DAEŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" diye ekledi.