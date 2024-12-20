Suriye'de son durum | Irak 1905 rejim askerini Suriye'ye iade etti, silahlarına el konuldu
Suriye'de yeni hükümeti kurma çalışmaları sürerken HTŞ lideri Muhamed El Golani devrik lider Esad'ın sarayında BBC'ye konuştu. Golani, HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılmasını istedi. ABD Dışişleri Antony Blinken ise Suriye'nin hala parçalanma riskinin bulunduğunu belirtti. Irak ordusu, Irak'a sığınan yaklaşık 2 bin Suriyeli askeri ülkelerine geri gönderdi. ABD heyeti Şam'a kritik bir ziyaret düzenliyor. İşte Suriye'den anlık gelişmeler...
Suriye'de Şam yönetimini ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhamed El Golani (Ahmed Eş Şara) bir kez daha yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.
HTŞ Lideri, terör örgütü listesinden çıkarılmaları gerektiğini de yineledi.
Beşar Esad'ın eski sarayında İngiliz yayın organı BBC'ye konuşan Şara, Batı'nın uyguladığı yaptırımların eski rejime yönelik olduğunu belirtti ve "Mazlum ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.
Suriye halkının savaştan yorgun düştüğünü belirterek, kendilerini Esad rejiminin kurbanı olarak gördüklerini ifade etti. Şara, Suriye'yi Afganistan'ın farklı bir türüne dönüştürmeye çalıştığına yönelik iddiaları da reddetti.
HTŞ lideri, 2011'den kontrollerindeki İdlib'de 8 yıldan uzun süredir üniversitelerin olduğunu ve burada eğitim gören kadın oranın üniversite mevcudunun yüzde 60'ından fazlasına denk geldiğini açıkladı.
Suriye'de hukuk uzmanlarından oluşan bir komitenin anayasa yazacağını belirten Şara, "Herhangi bir yönetici ya da başkan bu yasalara uymak zorunda olacak" diye ekledi.
09.30 - ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN, YENİ SURİYE'Yİ BEKLEYEN ZORLUKLARI ANLATTI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’de kurulacak yönetimin, bir mezhep veya dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu" diye konuştu.
Suriye'nin hala parçalanma riski olduğunu belirten Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DAEŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" diye ekledi.
14.00- IRAK SURİYELİ ASKERLERİ GÖNDERİYOR
Reuters Irak'ın, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gödermeye başladıklarını bildirdi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı.
İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.
Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.
14.30 AB LİDERLERİ SURİYE MASASINDAHollanda Başbakanı Dick Schoof
Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Danimarka'nın ev sahipliğinde İtalya ve Hollanda ile birlikte düzenlenen toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kıbrıs, Yunanistan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İsveç ve Macaristan liderleri katıldı.
Bazı ülkeler Beşar Esad'ın devrilmesinin ülkedeki iç savaştan kaçan mültecilerin evlerine dönmesine olanak sağlayacağını umarken, Suriye'deki karışıklık da masadaki konulardan biriydi.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada “Eğer Suriye'deki durum insanların geri dönebileceği şekilde olursa, bu konuda da birlikte çalışacağız” dedi.
11.30 ABD HEYETİ ŞAM'DA
Bu, 2011 yılında patlak veren ve bu ay Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan iç savaş sürecinden bu yana Şam'a gönderilen ilk resmi ABD diplomatik misyonu.
11.35 "ÇOK BÜYÜK MİKTARDA FİNANSMAN İHTİYACI"
Birleşmiş Milletlerin (BM) terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, Suriye'nin gelecekte gelişmesi için gerekli koşulların sağlanmasının elzem olduğunu söyledi.
Saul, "Suriye'de çatışmalar sırasında yıkılan yerlerin yeniden inşası için çok büyük miktarda finansmana ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.
14:40 IRAK 1905 REJİM ASKERİNİ SURİYE'YE GÖNDERDİ, SİLAHLARINA EL KONULDU
Açıklamada, Suriyeli askerlerin kendi talepleri üzerine geri gönderildiği ve Irak ile Suriye arasındaki bir sınır kapısından giriş yaptıkları belirtildi.
Irak ordusu şunları aktardı: “Suriye tarafındaki bazı taraflarla koordinasyon halinde, 1905 Suriyeli subay ve asker, El Kaim sınır kapısında Suriye tarafındaki bir koruma gücüne yasal bir şekilde teslim edildi” denildi.
Ayrıca askerlerin silahlarının Irak Savunma Bakanlığı'nda olduğu ve kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği belirtildi.
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